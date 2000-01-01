Коронавирус спасет окружающую среду

Вспышка эпидемии смертоносного коронавируса спровоцировала резкое снижение уровня загрязнения воздуха в Китае.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные американским космическим агентством NASA, передает пресс-служба ведомства.
Эксперты связывают соответствующие показатели с замедлением экономического роста на фоне рекордного падения промышленного производства в Китае, вызванного невозможностью полноценной работы в условиях карантина, призванного сдержать распространение вируса.
Снижение в атмосфере уровня диоксида азота поначалу наблюдалось лишь в городе Ухань, где и разгорелась эпидемия, однако позже такие же показатели начали фиксировать по всей стране.
Понижение содержания углекислого газа в воздухе совпало с ограничениями, введенные в Китае.