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Коронавирус спасет окружающую среду | Фото:01.03 21:01   MIGnews.com

Коронавирус спасет окружающую среду

Вспышка эпидемии смертоносного коронавируса спровоцировала резкое снижение уровня загрязнения воздуха в Китае.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные американским космическим агентством NASA, передает пресс-служба ведомства.

Эксперты связывают соответствующие показатели с замедлением экономического роста на фоне рекордного падения промышленного производства в Китае, вызванного невозможностью полноценной работы в условиях карантина, призванного сдержать распространение вируса.

Снижение в атмосфере уровня диоксида азота поначалу наблюдалось лишь в городе Ухань, где и разгорелась эпидемия, однако позже такие же показатели начали фиксировать по всей стране.

Понижение содержания углекислого газа в воздухе совпало с ограничениями, введенные в Китае.


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