02.03 04:27 MIGnews.com

Ученые определили новые тяжелые последствия депрессии

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Длительное пребывание в депрессивных состояниях может значительно подорвать здоровье и привести к необратимым изменениям в мозге.К такому выводу пришли ученые канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто.Об этом в четверг, 1 марта сообщает портал EurekAlert.С результатами исследования можно ознакомиться в журнале The Lancet Psychiatry.Ученые более десяти лет наблюдали за самочувствием 80 человек, среди них были полностью здоровые люди и страдающие депрессией. Оказалось, что у депрессивных в мозгу примерно на 30% более высокий уровень транслокаторного белка TSPO, обычно он вырабатывается при болезнях Альцгеймера или Паркинсона.Издание отмечает, что белок TSPO является маркером воспаления, выделяясь в значительном объеме при активации иммунных клеток мозга - микроглии. Получается, депрессия фактически ведет к воспалению мозга.Нейрофизиологи предполагают, что при лечении депрессии необходимо учитывать, как долго она длилась, хотя до сих пор предполагалось, что принципиальной роли это не играет."Воспаление является обычным ответом организма на дегенеративные заболевания головного мозга, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона", - говорит автор исследования доктор Джефф Мейер.По его словам, хотя депрессия не считается дегенеративной болезнью мозга, изменение уровня воспаления показывает, что недуг может быть прогрессивным, а не статическим.