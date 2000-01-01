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03.03 02:36   MIGnews.com

Доказана связь между ожирением и раком

Группа ученых из Великобритании и других стран ЕС привела новые доказательства в пользу того, что ожирение является причиной онкологических заболеваний.

Согласно исследованию, лишний вес может вызвать не менее девяти видов рака. Опухоли были связаны или с работой пищеварительной системы, такие как рак прямой кишки, желудка, пищевода или толстой кишки, или с гормональными нарушениями – рак почек, поджелудочной железы, молочных желез, тела матки, а также рак крови.

Наиболее вероятным является рак прямой кишки. В случае рака поджелудочной железы она повышалась на 50% на каждые пять килограммов лишнего веса. Излишний вес у женщин способствует рецидиву рака груди, а также ускоряет старение мозга и вызывает изменения в работе мозга.

К такому выводу медики пришли, проанализировав результаты и экспериментальные данные свыше двух сотен других научных работ, в которых затрагивались последствия от развития ожирения или причины рака. В исследованиях участвовали в общей сложности несколько десятков тысяч человек.

По словам руководителя группы исследователей И-ген Парк из университета Вашингтона в Сент-Луисе, бороться с ожирением надо начинать в раннем детстве. В этом случае вероятность заболеваний резко снизится.
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