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Ученые: соблюдение режима сна может продлить молодость | Фото: Thinkstock01.03 22:24   MIGnews.com

Ученые: соблюдение режима сна может продлить молодость

Американские ученые из университета штата Орегон в ходе исследования пришли к выводу, что несоблюдение режима дня и ночи ускоряет процессы старения.
В частности, как передает Polit.info, ходе исследования ученые обнаружили 25 генов, влияющих на биологические ритмы.

Деятельность данных генов увеличивается с возрастом, и с их помощью организм может приостанавливать процессы, вызванные старением. Разрушающие процессы останавливаются во время сна, поэтому режим дня так важен для организма человека.

Ученые надеются, что благодаря более углубленному изучению этих генов, медики смогут в будущем найти новые способы в лечении онкологических заболеваний.
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