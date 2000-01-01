01.02 08:32 MIGnews.com

Коронавирус: США запретили въезд побывавшим в Китае

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Министр здравоохранения США рассказал, как американцы собираются обезопасить себя от распространения коронавируса.США ввели временный запрет на въезд почти для всех категорий иностранцев, побывавших в Китае.Об этом рассказал министр здравоохранения и социальных служб страны Алекс Азар."Президент подписал указ, который временно запрещает въезд в США иностранным гражданам, которые представляют риск с точки зрения передачи вируса 2019-nCoV. В результате иностранцам, за исключением непосредственных членов семей американских граждан и постоянных резидентов, побывавшим в Китае за последние 14 дней, будет отказано во въезде в США", – сказал он.Запрет вступает в силу 2 февраля в 17:00 по времени восточного побережья США. По словам Азара, на данный момент риск заражения для американцев является низким. А благодаря временному запрету на въезд американцы смогут обезопасить себя."Любой гражданин США, который побывал в провинции Хубэй в последние 14 дней, а теперь возвращается в США, будет помещен на принудительный карантин на 14 дней. Это необходимо для того, чтобы им была предоставлена необходимая медицинская помощь и осмотр", – добавил Азар.Вирус-убийца: число жертв стремительно растетанонсСтало известно о новых смертельных исходах из-за опасного коронавируса из Китая.От коронавируса 2019-ncov на материковом Китае умерли уже 259 человек, заражены – свыше 11 тысяч.Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает The Guardian.Уточняется, что количество случаев заболевания за сутки возросло на 2102 случая – до 11 791.На фоне опасения относительно распространения вируса, США объявили о намерениях ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в КНР.Более того, три крупные американские авиакомпании заявили, что отменяют рейсы на материковый Китай.