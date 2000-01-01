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Медики назвали продукт для долголетия | Фото:01.02 20:53   MIGnews.com

Медики назвали продукт для долголетия

Медики отобрали 10 продуктов, которые позитивно влияют на общее состояние здоровья и продолжительность жизни.

Список составили американские специалисты из Национального института онкологии, передает Тhe Тimes hub.

Рейтинг экспертов возглавила фасоль из-за содержания полезных витаминов, минералов и микроэлементов. Эти бобовые обогащены аминокислотами, легкоусвояемыми белками. Они по своей питательной ценности превосходят мясо и отдельные сорта рыбы. Также фасоль содержит каротин, крахмал и углеводы.

По словам исследователей, этот продукт лучше всего употреблять ежедневно. Содержащиеся в бобах минералы и витамины при термообработке не испаряются, поэтому можно использовать в консервированном виде.

По словам медиков, бобовые рекомендованы людям с ревматизмом, дерматитом, заболеванием бронхов и проблемами с ЖКТ. Также врачи советуют употреблять фасоль для профилактики диабета и ожирения.

В список также попали следующие продукты: чай, орехи, кукуруза, ягоды, грибы, семена льна, цельнозерновые, зелень, красная капуста.


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