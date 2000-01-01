Названы предвестники инфаркта, которые могут спасти жизнь
Некоторые симптомы, на первый взгляд никак не связанные с сердцем, на самом деле сигнализируют о предынфарктном состоянии.
Кардиологи рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы спасти свою жизнь, передает RiverBender.
По словам медиков, участившаяся отрыжка, сопровождающаяся болью в груди, является характерным симптомом, который часто сигнализирует о надвигающемся сердечном приступе.
Еще одним предвестником инфаркта является частая изжога и кислотное расстройство желудка после употребления пищи и воды.
"Пищевод и сердце находятся так близко друг к другу, что нервные импульсы действительно похожи. Вот почему даже самые опытные врачи испытывают трудности", – пояснил врач из HealthCare Saint Anthony Сайед Заиди.
По его словам, симптомы сердечного приступа могут включать чувство стеснения в груди, одышку, холодный пот и внезапное головокружение.