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Названы предвестники инфаркта, которые могут спасти жизнь | Фото:01.02 16:11   MIGnews.com

Названы предвестники инфаркта, которые могут спасти жизнь

Некоторые симптомы, на первый взгляд никак не связанные с сердцем, на самом деле сигнализируют о предынфарктном состоянии.

Кардиологи рассказали, на что нужно обращать внимание, чтобы спасти свою жизнь, передает RiverBender.

По словам медиков, участившаяся отрыжка, сопровождающаяся болью в груди, является характерным симптомом, который часто сигнализирует о надвигающемся сердечном приступе.

Еще одним предвестником инфаркта является частая изжога и кислотное расстройство желудка после употребления пищи и воды.

"Пищевод и сердце находятся так близко друг к другу, что нервные импульсы действительно похожи. Вот почему даже самые опытные врачи испытывают трудности", – пояснил врач из HealthCare Saint Anthony Сайед Заиди.

По его словам, симптомы сердечного приступа могут включать чувство стеснения в груди, одышку, холодный пот и внезапное головокружение.


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