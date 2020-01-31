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Вирус-убийца: число жертв стремительно растет | Фото:01.02 12:29   MIGnews.com

Вирус-убийца: число жертв стремительно растет

От коронавируса 2019-ncov на материковом Китае умерли уже 259 человек, заражены – свыше 11 тысяч.

Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает The Guardian.

Уточняется, что количество случаев заболевания за сутки возросло на 2102 – до 11 791. Тем временем, Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый случай заражения в стране. Вирус выявили у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в одной из клиник острова Гомера.

Их анализы отправили для обследования в мадридский Институт Карлоса III. По итогам один из образцов дал положительный результат.


На фоне опасения относительно распространения вируса, США объявили о намерениях ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в КНР.

Более того, три крупные американские авиакомпании заявили, что отменяют рейсы на материковый Китай.


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