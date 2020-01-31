01.02 12:29 MIGnews.com

Вирус-убийца: число жертв стремительно растет

El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado, pasadas las diez de esta noche, que una de las muestras enviadas desde La Gomera ha dado positivo en #coronavirus pic.twitter.com/B21LojPzZD — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) January 31, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





От коронавируса 2019-ncov на материковом Китае умерли уже 259 человек, заражены – свыше 11 тысяч.Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает The Guardian.Уточняется, что количество случаев заболевания за сутки возросло на 2102 – до 11 791. Тем временем, Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый случай заражения в стране. Вирус выявили у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в одной из клиник острова Гомера.Их анализы отправили для обследования в мадридский Институт Карлоса III. По итогам один из образцов дал положительный результат.На фоне опасения относительно распространения вируса, США объявили о намерениях ограничить въезд иностранцев, которые недавно побывали в КНР.Более того, три крупные американские авиакомпании заявили, что отменяют рейсы на материковый Китай.