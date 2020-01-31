Вирус-убийца: число жертв стремительно растет

От коронавируса 2019-ncov на материковом Китае умерли уже 259 человек, заражены – свыше 11 тысяч.
Об этом сообщила Национальная комиссия здравоохранения Китая, передает The Guardian.
Уточняется, что количество случаев заболевания за сутки возросло на 2102 – до 11 791. Тем временем, Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый случай заражения в стране. Вирус выявили у одного из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в одной из клиник острова Гомера.
Их анализы отправили для обследования в мадридский Институт Карлоса III. По итогам один из образцов дал положительный результат.
El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado, pasadas las diez de esta noche, que una de las muestras enviadas desde La Gomera ha dado positivo en #coronaviruspic.twitter.com/B21LojPzZD