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Китай обратился к ЕС с просьбой из-за коронавируса | Фото:01.02 11:49   MIGnews.com

Китай обратился к ЕС с просьбой из-за коронавируса

Премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян признал опасность распространения коронавируса и потребовал усилить профилактическую работу в стране.

Такое заявление он сделал во время визита в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Пекине.

"Нынешняя ситуация в связи с эпидемией является серьезной и сложной, мы надеемся, что эксперты будут продолжать усиливать аналитическую работу, оценивать новые тенденции и вспышки заболевания, своевременно проводить мониторинг и выявлять новые ситуации", – сказал Кэцян.

По его словам, первой задачей является остановить распространение эпидемии, повысить эффективность медицинской помощи и снизить уровень смертности. Также премьер Госсовета призвал экспертов к скорейшему выявлению источника и патогенеза передачи вируса, и разработке вакцины.

Более того, Кэцян попросил Европейский облегчить Китаю срочные закупки медикаментов и медицинского оборудования.


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