Пульмонологи назвали первые признаки рака легких

Пульмонологами названы основные признаки развития раковой опухоли в легких, при возникновении хотя бы одного которых стоит немедленно пройти обследование у профильного специалиста.
Первым в списке значится похудение при неизменном рационе питания. Злокачественные образования в органах дыхания приводят к потере энергии и снижении массы тела даже при получении с едой достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Постоянный кашель сочли одним из признаков рака лёгких.
При злокачественной опухоли человек теряет силы и испытывает проблемы с дыханием. Симптомом онкологической болезни легких пульмонологи называют неприятные ощущения в груди.
Для профилактики рака органов дыхания врачи рекомендуют отказаться от сигарет и алкоголя. Дело в том, что при употреблении спиртного ослабляется иммунитет, а курение ухудшает работу лёгких.
Помимо этого, медики советуют своевременно лечить бронхит и регулярно обследоваться в клинике.