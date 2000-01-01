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Пульманологи назвали первые признаки рака легких | Фото:01.01 19:49   MIGnews.com

Пульмонологи назвали первые признаки рака легких

Пульмонологами названы основные признаки развития раковой опухоли в легких, при возникновении хотя бы одного которых стоит немедленно пройти обследование у профильного специалиста.

Первым в списке значится похудение при неизменном рационе питания. Злокачественные образования в органах дыхания приводят к потере энергии и снижении массы тела даже при получении с едой достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Постоянный кашель сочли одним из признаков рака лёгких.

При злокачественной опухоли человек теряет силы и испытывает проблемы с дыханием. Симптомом онкологической болезни легких пульмонологи называют неприятные ощущения в груди.

Для профилактики рака органов дыхания врачи рекомендуют отказаться от сигарет и алкоголя. Дело в том, что при употреблении спиртного ослабляется иммунитет, а курение ухудшает работу лёгких.

Помимо этого, медики советуют своевременно лечить бронхит и регулярно обследоваться в клинике.


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