01.01 19:49 MIGnews.com

Пульмонологи назвали первые признаки рака легких

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Пульмонологами названы основные признаки развития раковой опухоли в легких, при возникновении хотя бы одного которых стоит немедленно пройти обследование у профильного специалиста.Первым в списке значится похудение при неизменном рационе питания. Злокачественные образования в органах дыхания приводят к потере энергии и снижении массы тела даже при получении с едой достаточного количества белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Постоянный кашель сочли одним из признаков рака лёгких.При злокачественной опухоли человек теряет силы и испытывает проблемы с дыханием. Симптомом онкологической болезни легких пульмонологи называют неприятные ощущения в груди.Для профилактики рака органов дыхания врачи рекомендуют отказаться от сигарет и алкоголя. Дело в том, что при употреблении спиртного ослабляется иммунитет, а курение ухудшает работу лёгких.Помимо этого, медики советуют своевременно лечить бронхит и регулярно обследоваться в клинике.