01.01 18:05 MIGnews.com

Медики предупредили об ужасных последствиях переедания

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Большинство людей склонны к перееданию, что весьма вредит здоровью, являясь таким себе испытанием для всех систем организма.Как отмечают врачи, прежде всего из-за чрезмерного потребления пищи страдают органы пищеварительной системы: желудок, поджелудочная железа, печень и кишечник первыми принимают «пищевой удар», поскольку именно они перерабатывают пищу. Частое переедание нарушает выработку ферментов.Сердечно-сосудистой системе тоже тяжело. От качества питания напрямую зависит состояние сосудов. Чрезмерное потребление пищи приводит к увеличению массы тела, что в свою очередь дает развитие гипертрофии сердечной мышцы, атеросклерозу, гипертонии.От чрезмерного потребления жирных и жареных блюд страдает и печень. Важнейший орган, который нейтрализует и выводит вредные вещества из организма. При переедании объем работы для печени также увеличивается.Переедание может вызвать аллергические реакции, сыпь на лице, сдвиг камней в желчном пузыре и почках.Потреблять пищу с пользой для организма. Для этого медики советуют: планировать рацион на период новогодних и рождественских праздников; вместо сложных и многокомпонентных блюд готовить простые, соблюдать режим (завтрак, обед, ужин и 2-3 легкие перекуса), есть небольшими порциями, пить больше воды, сладости заменить на сухофрукты, между приемами пищи активно двигаться (гулять, танцевать, играть, кататься на катке).В целом человеку среднего роста требуется не более 2500-2700 ккал/день, используя таблицы калорийности продуктов, легко спланировать свой красный рацион.