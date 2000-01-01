Медики предупредили об ужасных последствиях переедания
Большинство людей склонны к перееданию, что весьма вредит здоровью, являясь таким себе испытанием для всех систем организма.
Как отмечают врачи, прежде всего из-за чрезмерного потребления пищи страдают органы пищеварительной системы: желудок, поджелудочная железа, печень и кишечник первыми принимают «пищевой удар», поскольку именно они перерабатывают пищу. Частое переедание нарушает выработку ферментов.
Сердечно-сосудистой системе тоже тяжело. От качества питания напрямую зависит состояние сосудов. Чрезмерное потребление пищи приводит к увеличению массы тела, что в свою очередь дает развитие гипертрофии сердечной мышцы, атеросклерозу, гипертонии.
От чрезмерного потребления жирных и жареных блюд страдает и печень. Важнейший орган, который нейтрализует и выводит вредные вещества из организма. При переедании объем работы для печени также увеличивается.
Переедание может вызвать аллергические реакции, сыпь на лице, сдвиг камней в желчном пузыре и почках.
Потреблять пищу с пользой для организма. Для этого медики советуют: планировать рацион на период новогодних и рождественских праздников; вместо сложных и многокомпонентных блюд готовить простые, соблюдать режим (завтрак, обед, ужин и 2-3 легкие перекуса), есть небольшими порциями, пить больше воды, сладости заменить на сухофрукты, между приемами пищи активно двигаться (гулять, танцевать, играть, кататься на катке).
В целом человеку среднего роста требуется не более 2500-2700 ккал/день, используя таблицы калорийности продуктов, легко спланировать свой красный рацион.