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Медики предупредили об ужасных последствиях переедания | Фото:01.01 18:05   MIGnews.com

Медики предупредили об ужасных последствиях переедания

Большинство людей склонны к перееданию, что весьма вредит здоровью, являясь таким себе испытанием для всех систем организма.

Как отмечают врачи, прежде всего из-за чрезмерного потребления пищи страдают органы пищеварительной системы: желудок, поджелудочная железа, печень и кишечник первыми принимают «пищевой удар», поскольку именно они перерабатывают пищу. Частое переедание нарушает выработку ферментов.

Сердечно-сосудистой системе тоже тяжело. От качества питания напрямую зависит состояние сосудов. Чрезмерное потребление пищи приводит к увеличению массы тела, что в свою очередь дает развитие гипертрофии сердечной мышцы, атеросклерозу, гипертонии.

От чрезмерного потребления жирных и жареных блюд страдает и печень. Важнейший орган, который нейтрализует и выводит вредные вещества из организма. При переедании объем работы для печени также увеличивается.

Переедание может вызвать аллергические реакции, сыпь на лице, сдвиг камней в желчном пузыре и почках.

Потреблять пищу с пользой для организма. Для этого медики советуют: планировать рацион на период новогодних и рождественских праздников; вместо сложных и многокомпонентных блюд готовить простые, соблюдать режим (завтрак, обед, ужин и 2-3 легкие перекуса), есть небольшими порциями, пить больше воды, сладости заменить на сухофрукты, между приемами пищи активно двигаться (гулять, танцевать, играть, кататься на катке).

В целом человеку среднего роста требуется не более 2500-2700 ккал/день, используя таблицы калорийности продуктов, легко спланировать свой красный рацион.


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