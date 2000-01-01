02.01 01:26 MIGnews.com

Употребление клетчатки защищает от заболеваний сердца

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Питание с высоким содержанием клетчатки имеет критически огромное значение для сердца в молодом и среднем возрасте. К такому мнению пришли американские клиницисты Северозападного университета (США), обследовав среди более 11 тысяч добровольцев в возрасте от 20 до 59 лет.Было отмечено, что люди, потреблявшие больше волокна с питанием, значительно реже развивали сердечно-сосудистые заболевания в течение всей жизни. Клетчатка оказалась особенно полезной в предотвращении пожизненного риска сердечно-сосудистых заболеваний среди возрастных групп от 20 до 39 лет и от 40 до 59 лет.У взрослых от 60 до 79 лет потребление волокна существенно не влияло на сокращение риска сердечных проблем.