02.01 03:22 MIGnews.com

Соленая пища вызывает мгновенное расширение сосудов

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Употребление соленой пищи вызывает мгновенное расширение сосудов. Эффект длится около двух часов, а в отдельных случаях провоцирует накопление холестерина в организме и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (CSIRO).Как рассказала одна из авторов научной работы Каси Дикинсон, чтобы увидеть негативное воздействие, достаточно употребить в пищу 3,8 граммов соли."Ежедневная доза соли у большинства людей составляет от 8 до 12 граммов, что приводит к высокому кровяному давлению, инсультов и сердечных приступов", - подчеркнула диетолог.При этом специалист добавила, что воздерживаться от соленых продуктов крайне необходимо людям, страдающим болезнями почек, ожирением, гипертонией.