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01.01 15:11   MIGnews.com

В Израиле снизили цены на лекарства

С 1 января 2017 года в Израиле на 3,5% снижены цены на лекарства, выдающиеся по рецепту.

Соответствующее заявление издали министерство финансов и министерство здравоохранения.

Министр здравоохранения Яков Лицман заявил: “Такое решение соответствует проводимой нами социальной политики, усиления служб здравоохранения и повышения их доступности для всех граждан Израиля”.

По словам министра финансов Моше Кахлона удешевление лекарств происходит одновременно с увеличением корзины субсидируемых лекарств и услуг в области здравоохранения, оказываемых государством.
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