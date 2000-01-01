01.01 15:11 MIGnews.com
В Израиле снизили цены на лекарства
С 1 января 2017 года в Израиле на 3,5% снижены цены на лекарства, выдающиеся по рецепту.
Соответствующее заявление издали министерство финансов и министерство здравоохранения.
Министр здравоохранения Яков Лицман заявил: “Такое решение соответствует проводимой нами социальной политики, усиления служб здравоохранения и повышения их доступности для всех граждан Израиля”.
По словам министра финансов Моше Кахлона удешевление лекарств происходит одновременно с увеличением корзины субсидируемых лекарств и услуг в области здравоохранения, оказываемых государством.
Поделиться
Все по теме
Комментарии