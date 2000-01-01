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`Телефонная дипломатия` госсекретаря США | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля31.12 10:30   MIGnews.com

"Телефонная дипломатия" госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном с целью заручится поддержкой союзников после ударов по Сирии и Ираку. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

В ходе разговора с Нетаниягу госсекретарь США обсудил «угрозу Ирана в регионе и недавние удары американских ВВС по Сирии и Ираку».

«США продолжать предпринимать решительные шаги против Ирана для защиты своих граждан и интересов в регионе», - сказал Помпео.

Отметим, что в разговоре с наследным принцем ОАЭ Помпео поблагодарил Абу-Даби за поддержку США против Ирана, и эта беседа стала своеобразным посылом о продолжении сотрудничества между двумя странами.

Также госсекретарь США и наследный принц Саудовской Аравии в телефонном разговоре подробно обсудили деятельность группировки «Катаиб Хизбалла» в регионе и удары ВВС США по ее объектам.

Ранее США нанесли удары по пяти объектам проиранской группировки «Катаиб Хизбалла» в Ираке и Сирии.


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