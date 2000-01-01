"Телефонная дипломатия" госсекретаря США

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном с целью заручится поддержкой союзников после ударов по Сирии и Ираку. Об этом сообщила пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
В ходе разговора с Нетаниягу госсекретарь США обсудил «угрозу Ирана в регионе и недавние удары американских ВВС по Сирии и Ираку».
«США продолжать предпринимать решительные шаги против Ирана для защиты своих граждан и интересов в регионе», - сказал Помпео.
Отметим, что в разговоре с наследным принцем ОАЭ Помпео поблагодарил Абу-Даби за поддержку США против Ирана, и эта беседа стала своеобразным посылом о продолжении сотрудничества между двумя странами.
Также госсекретарь США и наследный принц Саудовской Аравии в телефонном разговоре подробно обсудили деятельность группировки «Катаиб Хизбалла» в регионе и удары ВВС США по ее объектам.
Ранее США нанесли удары по пяти объектам проиранской группировки «Катаиб Хизбалла» в Ираке и Сирии.