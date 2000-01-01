31.12 14:10 MIGnews.com

Европа требует от Аббаса опубликовать дату выборов

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Как сообщает Тацпит, Европейские официальные лица недавно отправили сообщения в офис главы Палестинской администрации (ПА) Махмуда Аббаса с требованием, чтобы он сначала опубликовал указ о выборах и обнародовал дату проведения выборов, прежде чем они вмешаются и будут оказывать давление на Израиль, чтобы позволить ПА провести выборы в Иерусалиме.Аббас попросил европейцев оказать давление на Израиль, чтобы он утвердил участки в Иерусалиме для предстоящих выборов в ПА. Сам Аббас объявил, что ПА проведет выборы почти через 14 лет, но еще не опубликовал официальный указ и не объявил дату выборов.По сообщениям, он просил Израиль разрешить голосовать за ПА в Иерусалиме, но его просьба была проигнорирована.Согласно источнику ПА, различные элементы в Европе вовсе не уверены в намерении Аббаса пойти на выборы и поэтому они хотят избежать непонимания и столкновения с Израилем в отсутствие официального указа о проведении выборов в ПА. ,Отметим, что Аббас разочарован европейской позицией и теперь опасается, что публикация указа при нынешнем израильском правительстве поставит его в трудное положение и заставит его под давлением общественности, пойти на выборы, не проводя их в Иерусалиме.В Рамалле широко распространено мнение, что Аббас обусловливает выборы размещением избирательных участков в Иерусалиме, чтобы впоследствии он мог объяснить их отмену в свете страха Фатха перед неудачей и проигрыша ХАМАСу.Предполагается также, что даже если Израиль одобрит размещение избирательных участков в Иерусалиме, Аббас будет искать другой повод не проводить выборы.По оценкам источника в ПА, если выборы состоятся, они будут отложены как минимум до июля, поскольку Избирательная комиссия ПА попросила провести их после мусульманского месяца Рамадан и после сдачи экзаменов в средней школе в июне, поскольку большинство избирательных участков будут быть размещены в школах.