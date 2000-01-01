31.12 12:58 MIGnews.com

Подан основной судебный иск против арабского банка

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Жертвы террористических актов и семьи убитых жертв террористов в понедельник подали в окружной суд Иерусалима иск на 20 млн. Шекелей (5,8 млн. Долларов США) против арабского банка, штаб-квартира которого находится в Аммане, Иордания.Согласно иску, Арабский банк сотрудничал, поддерживал, финансировал и поощрял террористическую деятельность в Израиле, Иудее и Самарии и в секторе Газа, в результате которой погибли тысячи человек. Истцами являются 1132 жертвы террористических актов в период с 1995 по 2005 год. Сюда включены жертвы и семьи жертв нападений на перекрестке Бейт-Лид (22 января 1995 года, 22 погибших), дельфинарий в Тель-Авиве (июнь) 1, 2001, 21 погибший, из них 16 подростков), ресторан «Сбарро» в Иерусалиме (9 августа 2001 года, 15 погибших, в том числе 7 детей, 130 раненых) и отель Park Hotel в Нетании (27 марта 2002 года, 30 погибших, 140 раненых).Истцы утверждают, что сотрудники банка и его руководители сознательно и постоянно содействовали деятельности палестинских террористических организаций.Арабский банк оказал помощь в финансировании выплат семьям террористов и террористов, находящихся за решеткой в Израиле.Арабский банк - одно из крупнейших финансовых учреждений на Ближнем Востоке, обслуживающее клиентов в более чем 600 филиалах на пяти континентах. Имеет филиалы во Франкфурте, Лондоне, Австралии, Нью-Йорке и Сингапуре. После подписания соглашений в Осло Израиль предложил Арабскому банку открыть отделения в нескольких городах ПА при широкой государственной поддержке. Это публичная акционерная компания, котирующаяся на Амманской фондовой бирже.В 2004 году было возбуждено несколько гражданских исков против Банка в Окружном суде США по восточному округу Нью-Йорка в Бруклине в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом и Статутом об иностранных преступлениях, и все они привели к принятию решений в пользу Банка.Отметим, что в 2018 году Апелляционный суд США по второму округу отменил вердикт об ответственности по делу Linde v. Arab Bank Plc в Окружном суде США, Восточный округ Нью-Йорка (Бруклин). Отмененный вердикт после 30 дней судебного разбирательства и двухдневного обсуждения присяжных признал Банк ответственным за сознательную поддержку терроризма в отношении 24 различных террористических актов.