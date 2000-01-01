31.12 11:49 MIGnews.com

США устанавливают "красную линию" для Тегерана

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Приказ президента Дональда Трампа о нанесении авиаударов по поддерживаемой Тегераном иракской ополченческой группировке, которая несколько месяцев сопротивлялась ответным действиям против Ирана, в воскресенье дал четкое сообщение о том, что убийство американцев было его красной чертой, - пишет AFP.Отметим, что эксперты предупреждают, что Иран не только не сдерживается, но и может обнаружить, что у него есть место для продолжения провокационной деятельности, которая разожгла напряженность в регионе Персидского залива в течение 2019 года.А поскольку Трамп столкнулся с переизбранием в 2020 году, некоторые говорили, что Тегеран может даже активизировать свои действия, чтобы оспорить обещание президента вывести американские войска с Ближнего Востока.В понедельник официальные лица США заявили, что Трамп проявил «стратегическое терпение» в течение прошлого года перед лицом усиленной военной деятельности Ирана в регионе, бросающей вызов США и их союзникам.Но они сказали, что смерть гражданского подрядчика США в Киркуке в результате ракетного обстрела бригад Хизбаллы, поддерживаемого Ираном ополчения, вынудила Трампа отдать приказ об ударе.По меньшей мере 25 членов группы были убиты в ответных американских действиях в воскресенье на пяти своих базах в Ираке и Сирии.«Президент проявил большую сдержанность», - заявил журналистам в понедельник специальный представитель госдепартамента по Ирану Брайан Хук.«Мы очень надеялись, что Иран не просчитается и не спутает нашу сдержанность со слабостью. Но после стольких атак президенту было важно дать указание нашим вооруженным силам реагировать так, чтобы иранский режим это понял».