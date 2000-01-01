Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Израиль формирует комиссию для изучения инвестиций | Фото:31.10 20:06   MIGnews.com

Израиль формирует комиссию для изучения инвестиций

Как сообщалось в СМИ, Вашингтон неоднократно давил на Иерусалим, чтобы усилить меры предосторожности против китайских инвестиций в еврейское государство по мере роста китайско-израильских деловых связей.

Столкнувшись с растущим давлением со стороны Соединенных Штатов в связи с растущими китайскими инвестициями в израильские компании, особенно в технологические компании, израильский кабинет безопасности объявил в среду о создании новой консультативной группы по иностранным инвестициям в стране.

Группу возглавит Министерство финансов, но в ее состав войдут члены Совета национальной безопасности и Министерства обороны, а также наблюдатели от министерств иностранных дел и экономики и Национального экономического совета.

Ее функция заключается в том, чтобы помочь регулирующим органам учитывать соображения национальной безопасности в процессе утверждения иностранных инвестиций в финансовом, коммуникационном, инфраструктурном, транспортном и энергетическом секторах, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

Отметим, что китайские фирмы добились значительных успехов в Израиле, включая поглощение местного продовольственного гиганта Tnuva в 2014 году, и заключают сделки по управлению ключевыми портами Хайфы и Ашдода.

В 2018 году объем двусторонней торговли между странами достиг рекордного уровня в 15,3 млрд. Долл. США по сравнению с 51,5 млн. Долл. США в 1992 году и 13,1 млрд. Долл. США в 2017 году. Мир.

Нет точных цифр, отслеживающих точный размер китайских инвестиций в Израиле, но эксперты говорят, что они также растут, поскольку Пекин расширяет свои глобальные возможности и стремится использовать многие технологии, благодаря которым Израиль приобрел репутацию мирового лидера.


Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:40
Обстрел из Газы: одна ракета перехвачена
20:22
Ракетная тревога на границе с Газой
19:44
Ливан: арестован "израильский шпион"
19:17
Нетаниягу: мы готовы нанести удар
18:58
США и союзники санкционируют сеть поддержки Ирана и Хизбаллы
18:35
Ганц встретился с Уда и Тиби: первые детали
18:13
ИГ подтвердила смерть Багдади: назначен новый главарь
17:59
Иран обеспокоен «вакуумом» в Ливане после отставки Харири
17:58
Раскрыта главная тайна финала "Игры престолов"
17:33
Опубликованы фотографии худшей еды в самолетах
17:10
ЦАХАЛ: беспилотник не был сбит
16:44
Зеленский: Nord Stream 2 усиливает РФ и ослабляет Европу
16:22
Джокера номинировали на 16 наград Оскара
16:08
Уникальное событие: бойцы КСИР помолились за погибших евреев  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus