31.10 20:06 MIGnews.com

Израиль формирует комиссию для изучения инвестиций

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Как сообщалось в СМИ, Вашингтон неоднократно давил на Иерусалим, чтобы усилить меры предосторожности против китайских инвестиций в еврейское государство по мере роста китайско-израильских деловых связей.Столкнувшись с растущим давлением со стороны Соединенных Штатов в связи с растущими китайскими инвестициями в израильские компании, особенно в технологические компании, израильский кабинет безопасности объявил в среду о создании новой консультативной группы по иностранным инвестициям в стране.Группу возглавит Министерство финансов, но в ее состав войдут члены Совета национальной безопасности и Министерства обороны, а также наблюдатели от министерств иностранных дел и экономики и Национального экономического совета.Ее функция заключается в том, чтобы помочь регулирующим органам учитывать соображения национальной безопасности в процессе утверждения иностранных инвестиций в финансовом, коммуникационном, инфраструктурном, транспортном и энергетическом секторах, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.Отметим, что китайские фирмы добились значительных успехов в Израиле, включая поглощение местного продовольственного гиганта Tnuva в 2014 году, и заключают сделки по управлению ключевыми портами Хайфы и Ашдода.В 2018 году объем двусторонней торговли между странами достиг рекордного уровня в 15,3 млрд. Долл. США по сравнению с 51,5 млн. Долл. США в 1992 году и 13,1 млрд. Долл. США в 2017 году. Мир.Нет точных цифр, отслеживающих точный размер китайских инвестиций в Израиле, но эксперты говорят, что они также растут, поскольку Пекин расширяет свои глобальные возможности и стремится использовать многие технологии, благодаря которым Израиль приобрел репутацию мирового лидера.