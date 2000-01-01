31.10 18:58 MIGnews.com

США и союзники санкционируют сеть поддержки Ирана и Хизбаллы

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В среду Соединенные Штаты и шесть союзников по Персидскому заливу объявили о введении санкций против 25 организаций, связанных с Корпусом стражей исламской революции в Иране и террористической организацией Ливана Хизбалла и иранским ополчением Басидж в целях ужесточения контроля над финансами обеих групп.Санкции были введены находящимся в Эр-Рияде Центром целевого финансирования терроризма, созданным два года назад, в которую входят Соединенные Штаты, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.Они нацелены на компании, поддерживающие Силы сопротивления Basij, военизированную группировку, подчиненную Революционной гвардии, которые, по словам Казначейства США, используются «для подавления внутренней оппозиции жестокими проявлениями насилия» и снабжают боевиков для региональных конфликтов.Среди 25 был иранский банк Mellat и горнодобывающие, производственные и инвестиционные фирмы, которые якобы поддерживают Басидж. Все 25 были ранее названы в санкциях Казначейства США, объявленных в 2018 году.«Скоординированное разрушение TFTC финансовых сетей, используемых иранским режимом для финансирования терроризма, является мощной демонстрацией единства в Персидском заливе», - заявил министр финансов США Стивен Мнучин,- сообщает The Times of Israel«Эта акция демонстрирует единую позицию стран Персидского залива и США в том, что Ирану не будет позволено наращивать свою пагубную деятельность в регионе», - сказал Мнучин, выступая на бизнес-форуме в Эр-Рияде в среду.