Иран обеспокоен «вакуумом» в Ливане после отставки Харири
Сцены ликования на улицах Бейрута, вызванные отставкой премьер-министра Саада Харири 29 октября, не стали отрадной новостью для иранской политической элиты, которая внимательно и с тревогой следила за последними двумя неделями народных акций протеста в ливанской столице.
Подстегнутые общественным недовольством коррупцией и расслоением, потрясения коснулись Ирана, который борется за то, чтобы вытеснить Саудовскую Аравию с ливанской политической сцены.
«Иран надеется, что ливанская нация и правительство пройдут через этот критический и деликатный этап», - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после отставки Харири. Мусави подчеркнул важность "единства" среди ливанских конкурирующих групп.
Но СМИ были менее дипломатичны. С малой терпимостью к саудовскому влиянию на Ближнем Востоке они нарисовали мрачную картину будущего. Кайхан, связанный с офисом верховного лидера Ирана, посетовал на «политический вакуум», который служит интересам «врагов».
«Вмешательство Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, ОАЭ и Израиля слишком очевидно, чтобы нуждаться в объяснении», - говорится в редакционной статье Кайхан. Редакция утверждала, что внутренние противники поддерживаемой Ираном "Хизбаллы" "спровоцировали" протесты.
Официальные источники Исламской Республики критикует Харири и его Будущее движение за их прозападную повестку дня и «манипуляции» ними со стороны Саудовской Аравии. Несмотря на это, Иран рассматривал отставку Харири как не лучший вариант в стране с политической традицией затяжных тупиков и, что более важно, враждующим с Израилем, главным врагом Ирана.