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Нефть всему голова | Фото: Pixabay31.07 18:04   MIGnews.com

Нефть всему голова

Угроза закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, который соединяет Красное море с Аденским заливом и Ормузского проливов заставляет искать обходные маршруты экспорта ближневосточной нефти

Недавние события на Ближнем Востоке могут оказать серьезное влияние на нефтяные рынки. Так президент Ирана Хассан Рухани заявил о возможном блокировании Ормузского пролива, через который проходит солидная часть мирового экспорта нефти. Затем тревожная новость пришла с запада Аравийского полуострова. После нападения хуситов на два танкера в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море с Аденским заливом, Эр-Рияд на три дня приостановил судоходство по этой важнейшей водной артерии.

Через Ормузский пролив проходят, пишет Oil Price, почти 19 млн баррелей сырой нефти в сутки, что составляет примерно пятую часть глобального экспорта. Более 85% нефти, транспортируемой через Ормузский пролив, направляется в Азию, главным образом, в Японию, Индию, Южную Корею и Китай.

И у Саудовской Аравии (КСА), и у Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) есть нефтепроводы, по которым они могут транспортировать нефть по суше в обход Ормузского пролива, но их пропускная способность значительно ниже, чем у водной артерии. У КСА это 1200-километровый нефтепровод «Восток-Запад» (Petroline), по которому нефть попадает с востока королевства, где находятся основные нефтяные месторождения, на запад, в порт на побережье Красного моря Янбу.

Еще ниже пропускная способность – 1,5 млн бар./сутки у эмиратского нефтепровода - Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, который связывает месторождение Хабшан около Абу-Даби с Фуджайрой, столицей одноименного эмирата на побережье Оманского залива. Этот нефтепровод используется лишь на треть пропускной способности.

Иран в свою очередь собирается построить нефтепровод к своему юго-восточному побережью на тот случай, если возникнут проблемы с основным нефтяным терминалом на острове Харк, который находится в Персидском заливе.

Напомним, что за стабильность в регионе, включающем в себя Персидский и Оманский заливы, Красное море и отдельные части Индийского океана отвечает Пятый флот США, базирующийся в Бахрейне. Командование Пятого флота утверждает, что не допустит никаких препятствий для судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.


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