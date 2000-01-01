31.05 20:41 MIGnews.com

Иран отрицает небрежность в убийстве девочки-подростка

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Совет стражей отрицал в субботу, что убийство девочки-подростка ее отцом было результатом "халатности" из-за задержки с принятием нового закона о защите детей.Очевидное убийство «чести» 14-ти летней Ромины Ашрафи на прошлой неделе вызвало негодование по всему Ирану, когда СМИ осудили «узаконенное насилие» в «патриархальной» исламской республике, - сообщает AFP.После ее смерти вице-президент по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар выразил сожаление по поводу задержки с утверждением Советом стражей законопроекта о защите детей и подростков.Эбтекар сказал, что законопроект находится на «финальной стадии» утверждения Советом, и призвал высший орган, которому поручено обеспечить соответствие законодательства Конституции и законам исламского шариата, принять его быстро.Совет ранее трижды призывал к внесению изменений в законопроект после его принятия законодателями, пишет в среду реформистская газета Ebtekar.Газета заявила, что обеспокоена тем, что очередная отсрочка приведет к прекращению действия законопроекта, особенно в связи с тем, что в новом парламенте Ирана преобладают консерваторы и сторонники жесткой линии.«Со стороны совета не было никакой халатности ... в отношении одобрения законопроекта о правах детей», - заявил в субботу официальный представитель Совета стражей Аббас Али Кадходи.Согласно иранским СМИ, Ромина Ашрафи была убита во сне 21 мая ее отцом, который обезглавил ее в семейном доме в Талеше в северной провинции Гилан.В сообщениях говорилось, что она убежала после того, как ее отец отказал ей в разрешении выйти замуж за мужчину на 15 лет старше, но был задержана и доставлена домой.Законный возраст для вступления в брак в Иране составляет 13 лет для женщин.Кадходаи сказал, что совет указал парламенту, что у него есть некоторые «возражения» в отношении текста законопроекта и что законодатели могли бы встретиться на экстренном заседании для дальнейшего обсуждения законопроекта.Но он добавил: «Один закон не может решить такие проблемы (очевидные преступления« чести »), которые имеют культурное, социальное и даже экономическое измерение».Иранские СМИ сообщили, что после того, как власти задержали подростка, она сказала судье, что опасается за свою жизнь, если ее отправят домой.Но что больше всего возмутило общественное мнение, так это то, что отцу девочки, согласно газете Ebtekar, грозит наказание в виде наказания в виде тюремного заключения сроком от трех до десяти лет, которое может быть дополнительно уменьшено.— специальный орган власти в Иране, примерно аналогичный по функциям конституционному суду. Совет стражей состоит из 12 членов, 6 из которых (представители исламского духовенства) назначаются высшим руководителем страны, а другие 6 (юристы) — Меджлисом.Основная функция Совета стражей — проверка законопроектов, законов и чиновников на соответствие конституции.