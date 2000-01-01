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Египет создает международный антитюркский альянс | Фото:31.05 19:28   MIGnews.com

Египет создает международный анти-турецкий альянс

Египет объявил о создании против Турции союза, который включает Грецию, Кипр, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Францию, чтобы противостоять действиям Турции в Ливии и Средиземноморье. Заявление было сделано в ходе виртуальной встречи с министрами иностранных дел этих стран 11 мая.

В совместном заявлении, опубликованном вскоре после встречи, пятисторонний альянс заявил, что будет сосредоточен на противодействии турецким действиям в территориальных водах Кипра, где Турция проводит «незаконные» раскопки в Средиземном море под суверенитетом Кипра.

Альянс также осудил эскалацию нарушений воздушного пространства Греции со стороны Турции.

Европейский союз осудил 16 мая буровые и разведочные работы турецкого бурового судна Явуз.

3 мая Греция осудила полет двух турецких самолетов, пролетавших над греческими островами, заявив, что турецкие самолеты создали опасность для греческого вертолета, перевозившего министра обороны и командующего армией, который летел над небольшим островом в Эгейском море.

Хасан аль-Хасси, ливийский политолог, заявил «Аль-Монитор»: «В предстоящий период будут сформированы новые коалиции, такие как пятисторонний альянс в связи с объявленным турецким военным вмешательством в поддержку ГНА и угрозой интересам заинтересованных сторон».

Он добавил: «Египет является гарантом продолжения сплоченности указанного альянса в целях сохранения своей национальной безопасности на границе с Ливией против турецких маневров, особенно после недавних поражений LNA».

Во время встречи Контактной группы Африканского союза по Ливии 19 мая Сиси заявила, что «стабильность в Ливии является определяющим фактором национальной безопасности Египта и он не потерпит террористических групп и тех, кто их поддерживает».

Хасси считает, что «Франция присоединилась к [недавно сформированному] альянсу с целью сохранения своих интересов в Ливии, которым угрожает Турция и ее поддержка правительства в Триполи. Вот почему Франция будет стремиться [постоянно] поддерживать и укреплять альянс».


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