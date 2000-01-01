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G7 это `очень устаревшая группа стран` | Фото:31.05 15:25   MIGnews.com

G7 – это "очень устаревшая группа стран"

Президент США Дональд Трамп перенес саммит лидеров G7 на сентябрь.

Глава Белого дома также сообщил журналистам, что хочет пригласить в группу Индию, Россию, Южную Корею и Австралию.

«Не вижу того, что «семерка» надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», - отметил Трамп.

В G-7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Саммит лидеров G-7 планировалось организовать в резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном 10-12 июня.

Трамп 20 мая написал в Twitter, что многие страны находятся в процессе нормализации и что он намерен провести встречу лидеров «лицом к лицу».

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани сообщила ранее, что Трамп выступает за проведение саммита в Белом доме, но не назвала точной даты мероприятия.


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