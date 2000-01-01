31.05 11:02 MIGnews.com

Россия закрепляется на северо-востоке Сирии

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Согласно источникам SOHR, российские войска создают новую базу в деревне Каср-Диб на северо-западе Аль-Маликия недалеко от границы Сирии и Турции. Русские установили несколько радаров на школу в деревне несколько дней назад.Аль-Маликия является смешанным курдско-христианским районом. Это также один из ближайших городов к северо-восточной границе Сирии с Курдистаном, Ирак.Эта часть автономного управления северной и восточной территорией Сирии является местом российской, американской и турецкой военной деятельности. И Соединенные Штаты, и Россия патрулируют этот район, а Соединенные Штаты иногда не позволяют русским пройти через них, создавая напряженность. Турция и Россия также провели совместное патрулирование вблизи аль-Маликии.Отношения между Россией и сирийскими демократическими силами (СДС) - вооруженной группой, возглавляемой курдами и поддерживаемой США, которая контролирует большую часть северо-востока Сирии - смешанные. Американские военные говорят, что Россия пытается заставить арабские общины на северо-востоке Сирии разорвать их связи с СДФ.