31.05 10:59 MIGnews.com

Катар не выйдет из Совета сотрудничества стран Залива

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Государство Катар в пятницу опровергло слухи о своем намерении выйти из Совета сотрудничества стран Залива (GCC) в связи с третьей годовщиной кризиса в Заливе.Информационное агентство Agence France-Presse процитировало представителя министерства иностранных дел Катара Лолва аль-Хатер, подчеркнув, что «информация о намерении Катара выйти из ССЗ является полностью ложной и необоснованной».«Попытки трех стран-членов ССЗ изолировать Доху заставляют некоторых людей поднимать вопросы о совете», - добавил Аль-Хатер.Далее она заявила: «Такие слухи, несомненно, исходят от отчаяния и разочарования некоторых людей по отношению к разорванной ССЗ, которая когда-то была источником надежды и амбиций для народов шести государств-членов».«По мере того, как мы приближаемся к третьему году незаконного эмбарго, введенного Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном в отношении Катара, не удивительно, что мы видим, как отдельные лица из ССЗ ставят под сомнение судьбу совета», - заключил Аль-Хатер.