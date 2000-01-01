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Директор Хадасса: Во вспышке виноват минздрав 31.05 10:17   MIGnews.com

Директор Хадасса: Во вспышке виноват минздрав

Директор больницы Хадасса в Иерусалиме профессор Зеев Ротштейн дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Профессор Ротштейн подверг резкой критике деятельность министерства здравоохранения, которое, с его точки зрения, несет ответственность за последнюю вспышку коронавируса в Иерусалиме.

Ротштейн сообщил: перед праздниками мы получили письмо от министерства здравоохранения. Нам запретили проводить тесты. Это - крайне неприятно, и в этом нет никакого смысла. Это - самый низкий уровень травли, и это не демонстрирует мудрости чиновников!"

Ротштейн продолжил: "Допустим, мы бы пришли в еврейскую гимназию раньше. Мы бы выявили одного, двух, трех зараженных, изолировали бы их - и на этом все бы закончилось”. В этом вся идея выборочных проверок, и так следует работать”. Ротштейн подчеркнул: “Надеюсь, что министерство изменит свою позицию”.

Ротштейн продолжил: "Публика запуталась. Сначала сказали не носить масок из-за хамсина, потому сказали что нужно носить, потому что это - настоящая изоляция. В результате нет доверия к лидерам министерства здравоохранения. Это - серьезная ошибка”.

На вопрос о том, как предотвратить “вторую волну” Ротштейн ответил: “Каждый гражданин должен взять на себя персональную ответственность маски, личная гигиена, не собираться толпами. С другой стороны, министерство не может сидеть сложа руки. Есть активные пути предотвращения инфекции. И пусть не говорят, что не хватает лабораторий Мы купили столько материалов в Китае, что вы себе представить себе не можете. Лаборатория Хадасса работает на 10% от мощности. В чем проблема, если мы пойдем в школы и начнем активные проверки с целью раннего выявления заражения?”


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