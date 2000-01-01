31.05 10:19 MIGnews.com

Сделка века и политический кризис в Израиле

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Зять и старший советник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер встретился в четверг с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, чтобы подтолкнуть долгожданный план администрации Трампа по достижению мира на Ближнем Востоке, в то время как, Израиль был втянут в политический шум беспрецедентного второго выборы в том же году.Кушнер и специальный посланник США Джейсон Гринблатт остановились в Израиле в рамках поездки по Ближнему Востоку, чтобы заручиться поддержкой в ​​связи с предстоящей экономической конференцией администрации в Бахрейне, которую Белый дом считает первой частью своего мирного плана.США надеются привлечь арабские государства к участию в конференции, которая предусматривает крупномасштабную инфраструктурную работу и инвестиции на палестинских территориях.Комментируя состояние американо-израильском сотрудничества, он заявил: «оно никогда не было таким сильным, и мы очень рады всему потенциалу, который стоит перед Израилем ... и для всего региона». В то же время, Нетаньяху попытался преуменьшить опасения, что резкий роспуск израильского парламента еще больше отложит развертывание мирного плана США. «Вы знаете, у нас было маленькое событие прошлой ночью», сказал он. «Это не собирается остановить нас».Отметим, что в Белом доме президент Трамп выразил беспокойство в связи с неспособностью премьер-министра сформировать правящую коалицию. Называя Нетаньяху «отличным парнем», Трамп сказал, чувствует, что это «очень плохо», что стране предстоит провести еще одни выборы, потому что в регионе «достаточно беспорядков».Обозреватели считают, что повторно открывшийся в Израиле «сезон выборов» представляет собой еще один камень преткновения для мирного процесса Трампа на Ближнем Востоке, который палестинцы, сославшись на произраильскую предвзятость администрации, был отвергнут.После более чем двух лет работы команда Кушнера до сих пор не представила свое политическое видение проблемы. Но «вбросы» по содержанию плана намекают на то, что он будет в значительной степени сосредоточен на так называемом экономическом мире, в то же время ограничивая или игнорируя давнюю палестинскую цель независимости. Решение о двух государствах по-прежнему пользуется широкой поддержкой международного сообщества.Деннис Росс, старый переговорщик по Ближнему Востоку, говорит, что перспективы плана померкли, учитывая «много неизвестных», которые могут бесконечно откладывать его развертывание.Если администрации удастся отбросить стигматизированный слоган «экономический мир» и «продать» конференцию в Бахрейне в качестве шага к «экономической стабилизации» с помощью государств Персидского залива, то это станет основой для постоянной отсрочкой тернистой политической части плана, такой как статус Иерусалима и судьба палестинских беженцев.«Палестинцам может быть трудно отказаться от проектов реконструкции и развития, учитывая финансовые кризисы, дестабилизирующие Западный берег и сектор Газа», - сказал Росс.Тем не менее, палестинцы говорят, что не будут присутствовать на встрече в Бахрейне, отвергая параметры конференции и роль США в качестве посредника.