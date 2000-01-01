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ХАМАС обратился к палестинцам | Фото:31.01 20:35   MIGnews.com

ХАМАС обратился к палестинцам

Палестинский народ сможет нарушить так называемый "мирный план" президента США Дональда Трампа, только объединившись во имя сопротивления. Об этом сказал агентству «Анадолу» член политбюро палестинского движения ХАМАС и глава парламентской фракции партии «Блок за изменения и реформы» Махмуд аз-Заххар.

«У палестинского народа не осталось иного выбора, кроме как сопротивления. После того, как так называемый процесс урегулирования палестино-израильского конфликта и мирный процесс провалились, план Трампа можно разрушить лишь при том условии, что все палестинцы в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в Газе объединятся вокруг сопротивления», - сказал аз-Заххар.

По его словам, план Трампа полностью игнорирует исторические права и священные ценности Палестины.

Палестинский народ не должен расплачиваться за внутриполитические счета Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнул член политбюро.

«Мы отвергаем этот план. Палестинский народ сможет разрушить этот план за счет единства и единения», - сказал аз-Заххар.

По его словам, истинная цель Трампа - получить как можно больше голосов на выборах за счет евреев.

Кроме того, глава Белого дома этим шагом также хочет расширить электорат Нетаньяху, считает аз-Заххар.


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