31.01 19:55 MIGnews.com

ПА потратила $150 млн на выплаты террористам в 2019 году

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Палестинская администрация потратила 517,4 млн. шекелей (150 млн. Долл. США) на стипендии террористам и их семьям в 2019 году, увеличившись на 5 млн. шекелей и на 3% больше по сравнению с 2018 годом.Опубликованные финансовые документы ПА показывают, что расходы ПА на пособия раненым террористам и семьям погибших террористов составили не менее 151,6 млн. шекелей в 2019 году, и, соответственно, общие минимальные расходы ПА в 2019 году на выплаты террористам и семьям погибших террористов «Политика оплаты за убийство» получила 669 млн. шекелей (193,6 млн. долл. США).Израильский закон предусматривает, что следует вычитать сумму, которую ПА платит террористам, из налоговых средств, которые Израиль собирает от имени ПА, и, соответственно, правительство Израиля должно вычесть 669 миллионов MIS из налогов, которые Израиль собирает и переводит в ПА в 2020 году.С момента своего создания в 1994 году ПА осуществляет политику, в соответствии с которой ежемесячно выплачивает миллионы ежемесячных финансовых вознаграждений заключенным, освобожденным и раненым террористам, а также семьям погибших террористов.В 2018 году Израиль принял закон, в соответствии с которым в конце каждого года министр обороны должен представлять в Кабинет безопасности доклад с подробным описанием расходов ПА на заработную плату и пособия террористам в уходящем году. Как только Кабинет министров утверждает отчет, расходы ПА в предыдущем году вычитаются в 12 равных частях из налогов, которые Израиль собирает и перечисляет ПА в следующем году.Политика ПА получила широкое осуждение: Канада, США, Австралия и Голландия прекратили прямую помощь ПА до тех пор, пока политика не будет отменена, но ПА пообещала продолжить политику, которая, по ее утверждению, является формой благосостояния.Тем не менее, ПА «продолжает запрашивать и получать значительные суммы иностранной помощи и продолжает разбазаривать сотни миллионов на зарплатах террористов каждый год, стимулируя и вознаграждая палестинских террористов», Морис Хирш, глава юридической стратегии PMW, который тщательно изучил последние.«Хотя большая часть мира согласна с тем, что практика ПА по выплате финансовых вознаграждений террористам является подлым занятием, ПА продолжает тратить все более растущие суммы взаимозаменяемой донорской помощи для финансирования этой политики», требуя от Европейского союза и других стран « должны сделать свою помощь обусловленной постоянной отменой политики ».Эта новость появилась спустя несколько дней после того, как президент Дональд Трамп опубликовал свой мирный план «Сделка века», в котором он прямо потребовал прекращения финансовой компенсации террористам.Во время презентации нового мирного плана во вторник в Белом доме Трамп сказал, что «для обеспечения успешного палестинского государства мы просим палестинцев противостоять вызовам мирного сосуществования. Это включает в себя принятие основных законов, закрепляющих права человека ... прекращение разжигания ненависти в отношении Израиля - что очень важно - и окончательное прекращение финансовой компенсации террористам».