31.01 17:52 MIGnews.com

Нулевой успех Cyberattack против важных объектов Израиля

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«За прошедший год не было успешных кибератак на критически важные национальные инфраструктуры», - заявил в среду на CyberTech в Тель-Авиве генеральный директор Национального кибер-директората Израиля (INCD) Игаль Унна,- сообщает TPS.Около двух третей, из отчетов общественности и организаций, были проверены после оценки как кибер-инциденты - попытки проникновения в компьютерные системы с различным рейтингом.Из сообщений, которые были объявлены кибер-инцидентами, 48% были сообщениями о вторжениях, в то время как 21% сообщили о сборе информации и компрометации, 15% - о фишинге. Другие отчеты касались уязвимостей в компьютерных системах на 7%, вредоносных программ на 5%, доступности услуг и авторизации.Говоря о тенденциях кибертерроризма в прошлом году, Унна отметил, что в последнее время наблюдается глобальное «тревожное увеличение» кибератак Wiper, которые включают в себя удаление, перезапись или удаление данных с компьютера жертвы.«Атаки, предназначенные для кражи информации, очень широко распространены в этом году, но в последнее время мы стали свидетелями эскалации атак, направленных на уничтожение информации», - сказал он, отметив атаки на цепочку поставок в организации, атаки с использованием вымогателей, перехват DNS и Zero и один.Унна подчеркивает, что «скорость - это название игры в кибер. Гонка идет против часовой стрелки, и поэтому Израиль применяет инициативный подход, который рассматривает критически важные уязвимые места в проникновении информационных систем и деятельности организаций, чтобы быстро их закрыть. Цель состоит в том, чтобы предотвратить возможность широкой кибератаки против экономики ».Унна также представила проактивную деятельность МККН по уменьшению подверженности экономических организаций кибератакам. В рамках этой деятельности МККН в течение трех месяцев связался с более чем 3000 организаций с конкретными инструкциями о том, как предотвратить определенный вид кибератак.В этом году INCD также проводил мероприятия по уменьшению подверженности организаций серьезным уязвимостям безопасности, обнаруженным в технологии SSL-VPN, которая в основном служит для каналов удаленного доступа к организации.В результате этой деятельности 95% интерфейсов, которые были подвержены угрозе в экономике, были закрыты, и Израиль занял первое место как самый быстрый в мире согласно публикации Bad Packets (Pulse Secure VPN).Унна объяснил, что «искусственно созданная угроза в мире - это киберугроза. Но самая большая угроза - самая легкая в мире. Он начинается на уровне гражданина, идет в организации, а затем в государство. Самая сильная и самая качественная защита основана на обмене информацией, инновациях, благоприятной рабочей среде и экосистеме промышленности, академии, правительства, армии ».Что касается будущих технологических угроз, Унна сказал Cybertech: «Искусственный интеллект - это новое поле битвы, которое будет сопровождать нас в ближайшем будущем».Непосредственной проблемой является искусственный интеллект против искусственного интеллекта, известного как состязательный ИИ, который пытается заставить транспортные средства на основе ИИ действовать вопреки их программированию, чтобы нанести ущерб, сказал он.Израиль считается мировым лидером в сфере кибербезопасности, и примерно 25 процентов всех глобальных инвестиций в кибербезопасность направляются в Израиль.Cybersecurity Ventures, ведущий интернет-журнал по кибербезопасности, в ноябре поставил Израиль на второе место в мире по количеству перспективных фирм в области кибербезопасности, поскольку 18 из «Горячих 150 компаний по кибербезопасности, которые стоит наблюдать в 2020 году» базируются в Израиле.В Израиле разработаны усовершенствованные протоколы безопасности, поскольку за последние несколько лет количество кибератак на Израиль возросло в геометрической прогрессии, ежедневно совершая до двух миллионов атак на важнейшую израильскую инфраструктуру.Повышение роли Израиля в качестве одного из мировых лидеров в области кибербезопасности стимулируется сотрудничеством между военными, правительством, образованием и частным сектором, а уровень партнерства не имеет аналогов в западном мире.