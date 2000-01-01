30.12 16:08 MIGnews.com

США ответят Ирану в случае угрозы жизням своих военных

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Удары ВВС США по базам в Ираке являются «четким ответом» на действия Тегерана, который атаковал иракскую военную базу коалиционных сил. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.Госсекретарь, глава Пентагона Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли встретились с президентом Дональдом Трампом во Флориде, после чего сделали заявления для прессы.«Шаг, предпринятый сегодня в Ираке, свидетельствует о решимости США дать четкий ответ Ирану в случае угрозы жизням американских военных», - сказал Помпео.Отметим, что, по его словам, Вашингтон оставляет за собой право предпринять «дополнительные шаги» для защиты интересов США в регионе.В свою очередь, глава Пентагона заявил о пяти «успешных авиаударах» США по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии.«Мы обсудили с президентом США другие варианты действий для сдерживания проиранских группировок», - сказал Эспер.Тем временем, число жертв удара ВВС США по базе ополчения «Хашди Шааби» в провинции Анбар на западе Ирака возросло до 25. Еще 51 человек получил ранения. Об этом сообщил глава операционного центра «Хашди Шааби» Джевад Рабаяви.По его словам, существует вероятность роста числа жертв, так как среди пострадавших есть тяжелораненые.Ранее Министерство обороны Ирака сообщило, что США нанесли три авиаудара по двум объектам группировки «Катаиб Хезболла» в районах Аль-Харш и Селлум в провинции Анбар.Пентагон заявил, что ВВС США нанесли три удара по объектам группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке и два - в Сирии.