30.12 14:15 MIGnews.com

Иран, РФ и Китай — демонстрация силы на фоне санкций США

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Из-за санкций США, связанных с атомной программой Ирана, Тегеран хочет углубить военное сотрудничество с Россией и Китаем. Три страны уже приступили к проведению военно-морских учений в Индийском океане. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, это явная демонстрация силы, предназначенная для Запада.Отметим, что, по мнению наблюдателей, военно-морские учения являются реакцией трех государств на запланированную США морскую миссию по защите судоходства в Персидском заливе. Ситуация там значительно ухудшилась за последние несколько месяцев после того, как Иран несколько месяцев держал британский нефтяной танкер "Стена Имперо". Иран также сбил американский беспилотник в июне. Никаких дальнейших нападений на нефтяные танкеры пока не расследовано.Ормузский пролив является одним из важнейших морских маршрутов в мире. Он связывает Персидский залив с Индийским океаном. Большая часть мирового экспорта нефти поставляется через пролив.Ядерный спор между двумя странами лежит в основе напряженности между Тегераном и Вашингтоном. Американцы обвиняют иранское руководство в стремлении создать ядерное оружие. Иран отвергает это. В 2018 году Соединенные Штаты единолично вышли из международного ядерного соглашения, которое должно было помешать Ирану создать атомную бомбу и одновременно положить конец его политической и экономической изоляции.С тех пор американское правительство подвергает власти Тегерана активному давлению за счёт экономических санкций в отношении Ирана, чтобы добиться заключения нового, более жёсткого договора, который распространялся бы и на другие сферы. Пока что Иран противостоит этому давлению, отмечает немецкий телеканал N-TV.С тех пор правительство США оказывало давление на руководство Тегерана с помощью массивных экономических санкций против страны, чтобы