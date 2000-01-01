30.12 13:22 MIGnews.com

Израиль впускает в Газу шины и примет тысячи рабочих

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Высокопоставленный чиновник ХАМАСа заявил в воскресенье, что в переговорах о договоренности с Израилем не было достигнуто никакого прогресса, не было никакого понимания или обмена предложениями через египтян, и до сих пор, пока не было письменного соглашения. Любое соглашение было бы хрупким и необязательным. ,Вместе с тем, ежедневная газета «Аль-Кудс» в восточной части Иерусалима цитирует источники ХАМАСа, которые говорят, что Израиль принял решение о серии экономических улучшений для сектора Газа в попытке активизировать свои переговоры с ХАМАС и террористическими группировками в секторе Газа,=сообщает JewishPress.com.Согласно сообщению Аль-Кудса, после решения ХАМАСа обуздать демонстрации у пограничного заграждения в секторе Газа Израиль вознаградил этот шаг, разрешив поставки новых шин в сектор Газа, а также одобрил поставку ранее считавшимися контрабандными материалов, таких как стекловолокно и колючая проволока, для использования рыбаками Газы. Конечно, те же материалы в конечном итоге могут быть использованы в производстве оружия.В прошлый четверг оргкомитет еженедельных демонстраций на границе с Газой обнародовал свой план действий на 2020 год, согласно которому беспорядки будут проводиться раз в месяц, за исключением специальных беспорядков, «когда есть необходимость в общественном присутствии и на важных национальных мероприятиях».План вступит в силу в конце марта 2020 года, одновременно с Днем земли и второй годовщиной первого бунта у забора, в марте 2018 года.В прошлую пятницу около 2700 участников беспорядков в Газе достигли пограничного заграждения, что относительно мало по сравнению с предыдущими беспорядками, и ХАМАС не организовал их перевозку. Неясно, заплатил ли Хамас тем, кто получил травму в столкновении с солдатами ИДФ.Согласно Аль-Кудс, Израиль позволит увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции в Газу в арабские и европейские страны.Отметим, что в субботу аффилированная с "Хезболлой" ливанская газета "Аль-Акбар" сослалась на источники в отделе по гражданским вопросам в правительстве ХАМАСа в Газе, которые заявила, что после более чем десятилетнего запрета Израиль позволит примерно 5000 жителей Газы въезжать на работу в Израиль. И это несмотря на то, что ХАМАС не взялся воздерживаться от проведения террористических операций в Иудее и Самарии.И поэтому каждый работник из Газы отныне будет потенциальным агентом ХАМАСа, который сможет доставить инструкции и деньги Хеврону, оплоту ХАМАСа в Иудее.Цель Израиля - облегчить жизнь в секторе Газа и снизить высокий уровень безработицы среди местной молодежи. Однако, по словам источников, решение израильского кабинета принято лишь в принципе, и фактическое число работников сектора Газа все еще «находится в воздухе». И Израиль, и ХАМАС сохраняют двусмысленность в этой сделке, опасаясь, что соглашение не будет реализовано, если оно будет опубликовано.Между тем, вдали от осведомленности израильской общественности, Израиль строит новую высоковольтную линию электропередачи для сектора Газа и разрешает экспорт клубники из Газы. Эта на самом деле является улучшением для израильтян, поскольку текущая цена за килограмм клубники колеблется между 40 и 50 шекелями.Так что, спокойно, обе стороны движутся к соглашению, которое также будет включать создание промышленной зоны в секторе Газа.А тела двух еврейских солдат до сих пор хранятся в холодильнике ХАМАСа.