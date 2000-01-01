30.12 12:31 MIGnews.com

Потенциальный кандидат помогает ХАМАС и ФАТХ общаться

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Имя Насера аль-Дина аль-Шаера, бывшего заместителя премьер-министра в правительстве главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хании, выдвигается в качестве потенциального кандидата на консенсус на выборах в Палестине, учитывая, что он близок как к ХАМАСу, так и к ФАТХу.10 декабря палестинский журналист Наваф аль-Амер выдвинул кандидатуру Шаера и спросил, кто его поддержит. Амер вспомнил разговор с Джибрилом Раджубом, генеральным секретарем Центрального комитета ФАТХ, в котором Раджуб сказал ему, что, если палестинские исламисты выдвинут кандидатуру Шаера, он будет сильным и конкурентоспособным кандидатом,- сообщает Аль-Монитор.Отметим, что пост Амера получил более 115 комментариев и 200 лайков, в том числе от бывших министров, членов Законодательного совета Палестины, что указывает на то, насколько реальной может быть возможная кандидатура Шаера.Амер сказал Al-Monitor: «Несмотря на исламское происхождение Шаера, он в равной степени близок к лидерам ФАТХ и ХАМАС . Члены ФАТХ считают его умным, независимым человеком. Между тем, некоторые сторонники ХАМАСа считают, что он оставляет свои исламистские убеждения в присутствии членов ФАТХа. Тем не менее он гасит политические пожары между двумя движениями и призывает их пойти на уступки ».Шаер, 58 лет из Наблуса, получил докторскую степень по исламу и иудаизму в Манчестерском университете в Великобритании в 1996 году. Он был деканом факультета Аш-Шария в Национальном университете Ан-Наджа в Наблусе в период с 2001 по 2005 год., и у него были опубликованы работы об израильско-палестинском мирном процессе и правах человека в учебных программах по религиозному образованию. Он был несколько раз арестован и заключен в тюрьму в период с 2006 по 2012 год в рамках преследования Израилем членов ХАМАСа в Палестинском законодательном совете и связанных с ХАМАСом министров.