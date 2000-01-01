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Студенты Бирзейтского университета бросают вызов руководству | Фото:30.12 11:22   MIGnews.com

Студенты Бирзейтского университета бросают вызов руководству

С 16 декабря некоторые студенческие блоки в университете Бирзейта, к северу от Рамаллы, проводят забастовку без ограничений, устраивая сидячие забастовки в кампусе и ограничивая доступ в ответ на политику университета, которая запрещает определенные студенческие мероприятия.

Отметим, что Вице-президент Бирзейтского университета Гассан аль-Хатиб заявил «Аль-Монитор», что, по его мнению, кризис может затянуться. Он сказал, что студенты нарушают университетскую политику, маршируя в военной форме или одежде (куфи), символизирующей палестинскую борьбу, и демонстрируя мультипликационные модели, изображающие оружие и инструменты сопротивления ».

Студенческие блоки, представляющие палестинские группировки, используют военную символику в своей деятельности. ... Такие действия дали бы Израилю повод для критики учебного заведения и обвинений в том, что оно используется для военной подготовки », - сказал Хатиб« Аль-Монитор ». Он сказал, что кризис разразился 11 декабря.

Администрация университета приостановила занятия после того, как члены прогрессивного демократического студенческого полюса - студенческого подразделения Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) - носили военную форму во время шествия, посвященного 52-й годовщине НФОП. Администрация пыталась эвакуировать студентов и удерживать их за пределами кампуса, но протестующие протаранили главные ворота университета.

Тот же сценарий разыгрался 16 декабря, когда Исламский Блок, студенческое движение ХАМАСа , хотел организовать мероприятие в честь 32-й годовщины основания ХАМАСа. После того, как университет Бирзейта посчитал такие действия «милитаризованными», студенты Исламского блока закрыли университет и провели сидячую забастовку в кампусе.


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