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Иран останется в Сирии по просьбе Дамаска | Фото:30.10 10:26   MIGnews.com

Иран останется в Сирии по просьбе Дамаска

По сообщению информационного агентства ИРНА, Мохаммад Джавад Зариф во вторник вечером в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Турции и России, Мевлютом Чавушоглу и Сергеем Лавровым, в Женеве заявил: "Россия и Иран находятся на сирийской земле по приглашению правительства Дамаска. Тегеран и Москва сохранят свое присутствие в стране до тех пор, пока сирийское правительство и народ хотят этого".

Относительно присутствия американских войск в Сирии для защиты нефтяных месторождений, он сказал: "Президент США Дональд Трамп по крайней мере искренен в отношении целей своей страны".

Отметим, что министр иностранных дел Ирана также заявив, что формирование Сирийского конституционного комитета является началом сложного процесса, добавил: "Не должно быть внешнего вмешательства или давления на конституционный комитет. Он должен принадлежать только сирийскому народу и управляться им".

Первое заседание Сирийского конституционного комитета состоится сегодня (среда) в Женеве, Швейцария.


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