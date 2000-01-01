30.10 10:26 MIGnews.com

Иран останется в Сирии по просьбе Дамаска

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По сообщению информационного агентства ИРНА, Мохаммад Джавад Зариф во вторник вечером в ходе совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Турции и России, Мевлютом Чавушоглу и Сергеем Лавровым, в Женеве заявил: "Россия и Иран находятся на сирийской земле по приглашению правительства Дамаска. Тегеран и Москва сохранят свое присутствие в стране до тех пор, пока сирийское правительство и народ хотят этого".Относительно присутствия американских войск в Сирии для защиты нефтяных месторождений, он сказал: "Президент США Дональд Трамп по крайней мере искренен в отношении целей своей страны".Отметим, что министр иностранных дел Ирана также заявив, что формирование Сирийского конституционного комитета является началом сложного процесса, добавил: "Не должно быть внешнего вмешательства или давления на конституционный комитет. Он должен принадлежать только сирийскому народу и управляться им".Первое заседание Сирийского конституционного комитета состоится сегодня (среда) в Женеве, Швейцария.