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Берни Сандерс: Американские деньги должны пойти в Газу | Фото:30.10 13:59   MIGnews.com

Берни Сандерс: Американские деньги должны пойти в Газу

Как сообщает JTA , - кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс заслужил аплодисменты на ежегодной конференции J Street, когда он сказал, что часть денег, которые Израиль получает от Соединенных Штатов за помощь в обороне, должна пойти на гуманитарную помощь в секторе Газа.

Либеральная еврейская ближневосточная политическая группа в качестве одной из тем конференции в этом году хочет оказать давление на кандидатов-демократов, требующих ли они от Израиля прекращения расширения поселений в качестве условия получения помощи США.

Среди пяти кандидатов, выступивших лично на конференции, Сандерс, еврейский сенатор из Вермонта, был самым решительным сторонником давления на Израиль. Другими, кто выступал вживую в конференц-центре, были сенси Эми Клобучар из Миннесоты и Майкл Беннет из Колорадо; Пит Буттигег, мэр Саут-Бенд, штат Индиана; и бывший министр жилищного строительства США Джулиан Кастро.

«Я бы использовал кредитное плечо, 3,8 миллиарда долларов - это большие деньги, и мы не можем предоставить его карт-бланш правительству Израиля или любому правительству», - сказал Сандерс.

На вопрос о том, как он будет решать гуманитарный кризис в секторе Газа, который находится под контролем террористической группировки ХАМАС, Сандерс сказал: «Мое решение - это, скажем, Израилю, если вы хотите военной помощи, вы идете чтобы коренным образом изменить ваши отношения с людьми из Газы. Я бы сказал, что часть из этих 3,8 миллиардов долларов должна пойти прямо сейчас на гуманитарную помощь в Газе.


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