30.07 15:40 MIGnews.com

Турция угрожает США

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Как сообщает Hürriyet Daily News, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США в ведении "психологической войны" против Турции из-за позиции Анкары относительно задержания американского пастора Эндрю Брансона, Кроме того, турецкий лидер пригрозил США возможностью потери союзника в лице своего государства."По-моему, это всё психологическая война. Мы не отступим из-за угроз применения санкций", — приводит газета слова турецкого лидера.Издание напоминает, что США пригрозили Турции введением экономических санкций, в случае если Брансона не отпустят на свободу после почти двухлетнего пребывания за решёткой по обвинению в пособничестве террористам.Hürriyet Daily News отмечает, что конгресс США работает над законопроектом, который заблокирует поставки американских истребителей F-35 для турецких ВВС, если Анкара не освободит всех заключённых под стражу граждан США и не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.При этом в Турции заверяют, что в таком случае могут обратиться с иском против США в международный арбитраж."Они не должны забывать, что потеряют искреннего союзника", — предупредил Эрдоган.Вместе с тем, президент Турции призвал лидеров пяти государств, входящих в БРИКС, позволить и его стране вступить в группу "Если вы добавите нас к названию платформы, то оно станет БРИКСТ", — заявил он, выступая перед журналистами в столице Южной Африки Йоханнесбург, где прошёл 10-ый юбилейный саммит организации.