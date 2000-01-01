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30.07 15:40   MIGnews.com

Турция угрожает США

Как сообщает Hürriyet Daily News, президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил США в ведении "психологической войны" против Турции из-за позиции Анкары относительно задержания американского пастора Эндрю Брансона, Кроме того, турецкий лидер пригрозил США возможностью потери союзника в лице своего государства.

"По-моему, это всё психологическая война. Мы не отступим из-за угроз применения санкций", — приводит газета слова турецкого лидера.

Издание напоминает, что США пригрозили Турции введением экономических санкций, в случае если Брансона не отпустят на свободу после почти двухлетнего пребывания за решёткой по обвинению в пособничестве террористам.

Hürriyet Daily News отмечает, что конгресс США работает над законопроектом, который заблокирует поставки американских истребителей F-35 для турецких ВВС, если Анкара не освободит всех заключённых под стражу граждан США и не откажется от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

При этом в Турции заверяют, что в таком случае могут обратиться с иском против США в международный арбитраж.

"Они не должны забывать, что потеряют искреннего союзника", — предупредил Эрдоган.

Вместе с тем, президент Турции призвал лидеров пяти государств, входящих в БРИКС, позволить и его стране вступить в группу "Если вы добавите нас к названию платформы, то оно станет БРИКСТ", — заявил он, выступая перед журналистами в столице Южной Африки Йоханнесбург, где прошёл 10-ый юбилейный саммит организации.


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