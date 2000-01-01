30.06 21:00 MIGnews.com

Шокирующий доклад об исламизме в госструктурах Франции

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Национальное собрание Франции обнародовало доклад о случаях радикализации среди сотрудников учреждений госсектора. Результаты семимесячной работы французских парламентариев правая газета Le Figaro называет шокирующими.Le Figaro считает, что этот доклад должен заставить президента Эмманюэля Макрона нарушить молчание и высказаться, как он ранее обещал, о принципе светскости в Республике. Автор редакционной статьи Ив Треар подчеркивает, что за 15 лет количество салафитов выросло с 5000 до 50 000 [По данным французских спецслужб, число салафитов составляет от 30 000 до 50 000. - прим. RFI]. По его мнению, страна отказывается видеть эту опасность. «Необходимо пересмотреть существующий арсенал законов, но для этого, в первую очередь, необходим смелый и жесткий сигнал, которого мы ждем от президента Франции», — заключает автор редакционной статьи.По состоянию на конец мая в государственный реестр (базу) данных по предупреждению радикализации террористического характера были внесены 21 039 человек, из которых почти половина находились на учете спецслужб. Из этого списка 1500 лиц по своему роду деятельности могут представлять особую опасность (речь идет о полицейских, работниках авиации, транспортных компаний и т. д.).Эрик Диар, один из авторов парламентского доклада, в интервью газете Le Figaro условно разделил сотрудников государственных структур на три категории. К «зеленой» он отнес те службы, где проверка на предмет радикализации стала эффективнее. В частности, речь идет о полиции, жандармерии и армии. «Оранжевой» депутат называет категорию, куда входят службы, в которых система проверок вызывает беспокойство. К ней Эрик Диар относит службы железнодорожного (SNCF) и городского транспорта (RATP), а также сектор образования. В «красную» категорию попали пенитенциарные службы, где основная проблема касается идентификации случаев радикализации среди заключенных.Пенитенциарная система во Франции считается самой уязвимой. С марта месяца там произошли уже два террористических акта. Случаи радикализации наблюдаются как среди заключенных, так и надзирателей. Сегодня во французских тюрьмах 511 заключенных, в том числе 51 женщина, обвинения которых связаны с терроризмом и радикализацией религиозных взглядов. Помимо них в пенитенциарных службах по разным оценкам насчитывается от 1000 до 2000 лиц, обвиненных по другим статьям, но проявившим признаки радикализации.Докладчики предлагают повысить требования при приеме на работу сотрудников пенитенциарных служб и проводить в их отношении предварительную проверку на предмет безопасности. Депутаты также рекомендуют создать в пенитенциарной администрации специальный центр, который будет заниматься отслеживанием радикализованых лиц.