30.06 17:34 MIGnews.com

Турция приобретет и С-400 и F-35?

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В сделку Москвы с Анкарой, в соответствии с которой Россия будет поставлять системы ПРО С-400 в Турции, включена частично передача технологий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в субботу, сообщает агентство Интерфакс.Передача технологий может означать, что Турция сможет разрабатывать и производить свои собственные ракеты в будущем.Ранее предложенная продажа американских ракет "Патриот" Анкаре была отменена после того, как США отказались от передачи технологий Турции.Президент США Дональд Трамп заявил ранее в субботу, что отказ президента Барака Обамы разрешить Турции приобретать ракеты "Патриот" вынудил Эрдогана заключить сделку с S-400.Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер в среду дал понять, что Турция столкнется с экономическими санкциями, если она продолжит покупку.Но на встрече с Эрдоганом в кулуарах саммита G20 в Японии Трамп выразил соболезнование Турции по поводу «сложной» ситуации.Отметим, что в то время как в сообщениях говорилось, что Трамп не исключал санкций на встрече, Эрдоган позже пояснил журналистам, что президент США заявил, что Турция не будет подвергаться санкциям за сделку.Вашингтон призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от покупки, предупредив, что, если Анкара пойдет на нее, она утратит свое место в программе истребителей F-35, чтобы не поставить под угрозу оборонную сеть НАТО.Вместе с тем, в субботу Эрдоган заявил, что, несмотря на эти угрозы, доставка около ста самолетов F-35, уже оплаченных Турцией, будет продолжена.Ожидается, что S-400 будут доставлены в Турцию в следующем месяце, но планы относительно размещения систем пока не определены.