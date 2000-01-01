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Россия: Иран способен выстоять в противостоянии с США 30.06 14:28   MIGnews.com

Россия: Иран способен выстоять в противостоянии с США

Согласно сообщению ТАСС, спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Тегеран сможет выстоять в условиях конфронтации с Вашингтоном и там прекрасно должны понимать, что у Тегерана есть военные возможности для ответа".

"Иран выстоит в любой драке такого плана [с США] и Иран не одинок", - сказал он.

"США прекрасно должны понимать, и иранская сторона тоже этого не скрывала, что у нее есть военные возможности для ответа. Иран может очень больно и чувствительно ответить, - констатировал Кабулов. - Несмотря на многолетнее противостояние с Ираном, американское руководство все-таки плохо знает иранское общество и даже истеблишмент. Они не учитывают, что порог чувствительности Ирана к потерям, самопожертвованию гораздо выше, чем у США".

Отметим, что Fars News приводит следующее заявление этого российского чиновника: "Иран никогда не будет одинок, если, не дай Бог, США когда-либо предпримут абсолютно безумные и безответственные действия против него", - сказал Замир Кабулов, добавив: "Не только Россия, но и многие страны симпатизируют Ирану".

Осудив новые санкции США против верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи как "абсолютно оскорбительные", высокопоставленный дипломат заявил, что шансы на дипломатическое урегулирование напряженности между Вашингтоном и Тегераном резко уменьшаются.

"Осталось очень узкое окно, потому что это абсолютно оскорбительный шаг для межправительственных отношений. Но надежда умирает последней", - заявил Кабулов журналистам в Москве.


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