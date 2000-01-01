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Европа не смогла наладить работу INSTEX 30.06 13:01   MIGnews.com

Европа не смогла наладить работу INSTEX

Посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи раскритиковал Европу за то, что она не предоставила достаточно кредитов для того, чтобы сделать INSTEX платежным каналом, который создали три страны ЕС, подписавшие JCPOA, чтобы поддерживать торговлю с Ираном в полном объеме.

«С тех пор, как США вышли из JCPOA, европейцы не сделали ничего осязаемого, то есть они работают неправильно», - заявил Тахт Раванчи журналистам в Нью-Йорке в субботу.

«Мы не можем продолжать выполнять свои обязательства в соответствии с JCPOA в одиночку и не извлекать из этого выгоду», - добавил он.

Тахт Раванчи сказал, что INSTEX не делает достаточно, чтобы развеять опасения Ирана, настаивая на том, что европейцы не предоставили достаточно кредитов, чтобы поддерживать эту схему.

«Этот механизм без денег похож на очень красивый автомобиль, у которого кончилось топливо», - сказал Тахт Раванчи, добавив: «Лично я считаю, что INSTEX недостаточно в его нынешнем состоянии».

Планируется, что INSTEX будет базироваться в Париже и будет управляться немецким банковским экспертом. Британия возглавит наблюдательный совет.

Он был создан в январе, но не работал и не проводил никаких операций. Первоначально европейские компании будут сосредоточены на торговле гуманитарными товарами, такими как лекарства, медицинские приборы и продукты питания, на которые не распространяются санкции США.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявила, что INSTEX готов к развертыванию. Официальные объявления об этом ожидаются в ближайшие дни, сообщили чиновники.


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