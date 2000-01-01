30.05 09:57 MIGnews.com

ЕС заявляет, что Турция дистанцируется от блока

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Европейский союз заявил в среду, что Турция продолжает дистанцироваться от блока и его ценностей, и говорит, что не видит причин, чтобы разблокировать переговоры о членстве страны в ЕС.В отчете о прогрессе в отношении членства Турции в Турции, опубликованном в среду, исполнительная комиссия ЕС критикует «серьезные отступления в области верховенства закона и основных прав».Турция участвует в переговорах о членстве с октября 2005 года, но прогресс в этом вопросе был крайне медленным.«Переговоры ... фактически зашли в тупик», - заявила Комиссия в отношении Турции, которая является членом, возглавляемого США альянса НАТО, имеющего границу с Ираком и Сирией.Темы для беспокойства - это все области, которые считаются центральными для членства в Европейском Союзе, который гордится тем, что является демократическим клубом рыночной экономики, уважающей верховенство закона.Нужно отметить, что некоторые страны ЕС выступают против присоединения большой, относительно бедной и преимущественно мусульманской страны. Германия, в частности, предпочла бы альтернативный вид «привилегированного партнерства» для Турции.Но офис МИД Турции нанес ответный удар по критике со стороны ЕС, заявив, что выводы, содержащиеся в отчете о расширении, отражают собственный «экзистенциальный кризис» ЕС.Заместитель министра иностранных дел Турции заявил, что в отчете «нет точной оценки текущей ситуации» в стране и что Турция будет «тщательно отмечать конструктивную критику» в отчете.ЕС хочет видеть возвращение к реформам первых лет правления Эрдогана на посту премьер-министра с 2003 года, что сделало его важной развивающейся экономикой.Кроме того, Комиссия заявила в своем докладе, что даже после отмены чрезвычайного положения в 2018 году после неудавшегося государственного переворота в июле 2016 года многие из его «репрессивных элементов» стали законом.