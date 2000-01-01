30.05 12:39 MIGnews.com

Вниманию Израиля: Иран «вытаскивает» Хизбаллу из Сирии

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Государственный департамент США, сообщил о выводе боевиков Хизбаллы из Сирии из-за давления США на Тегеран. «Наша кампания работает. Эта кампания лишает иранских представителей средств, на которые они полагаются, чтобы действовать от имени режима», - заявила пресс-секретарь госдепартамента Морган Ортагус на пресс-конференции.«Мы будем и впредь оказывать максимальное давление на иранский режим, чтобы лишить его возможности проводить свою разрушительную внешнюю политику»,- подчеркнула она.Ортагус процитировал газеты New York Times и Washington Post, в которых сообщалось, что американские санкции против Ирана ограничивают способность Тегерана полностью финансировать посреднические группы по всему Ближнему Востоку, включая Хезболлу.Washington Post пишет, что сокращение финансирования "Хизбаллы" было серьезным, в результате чего боевикам сократили зарплаты, а многие были выведены из Сирии, где они "сыграли важную роль в борьбе за президента Башара Асада и обеспечении его выживания".В мае Вашингтон возобновил усиленное давление на Иран, положив конец продолжению закупок иранской нефти другими странами в период действия санкций. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что цель состоит в том, чтобы свести иранский экспорт к нулю.Эта новость, в общем положительная для региона, не может не вызывать настороженность в Израиле. Потому что на вопрос о том. Где Хизбалла будет размещать выводимых из Сирии, прошедших боевую закалку боевиков, ответ скорее всего может быть один- на границе с Израилем.