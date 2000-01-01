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30.04 14:37   MIGnews.com

Отказ Германии разочаровал членов НАТО

Решение Германии отказаться от закупок американских истребителей F-35 — это «шаг назад», который помешает стране быть на том же уровне, что и ее партнеры по НАТО, заявил газете Financial Times вице-президент разработчика Lockheed Martin Джонатан Хойл.

Он отметил, что Германия, у которой самый большой оборонный бюджет, уже не будет на том уровне, где находятся страны, работающие с истребителями пятого поколения.

Ранее в ФРГ с помощью F-35 хотели обновить парк стареющих немецких истребителей-бомбардировщиков Tornado. Однако после минобороны Германии решило отказаться от американских боевых самолетов в пользу европейских Eurofighters или F-18 компании Boeing.

По мнению Хойла, Германия заставляет европейских партнеров задуматься о ее позиции, в том числе и в отношении НАТО. Он добавил, что в ходе недавнего визита в НАТО некоторые представители выразили «разочарование» решением Германии.

Кроме того, отказ от F-35 говорит в пользу решения Германии совместно с Францией работать над новым истребителем по системе FCAS. Как пишет FT, главным вопросом для Берлина, по мнению оборонных аналитиков, будет то, как новый партнер сможет и дальше размещать ядерное оружие США на базе ВВС в Бюхеле на западе страны.

Некоторые аналитики считают, что изменения в планах приобретения американских вооружений могут быть связаны с требованиями президента США Трампа увеличить расходы членов НАТО на оборону. Получается, что это увеличение пойдет на покрытие разницы в стоимости новых моделей боевых самолетов, выпускаемых США.

Вообще «международная» судьба F-35 складывается не очень удачно, возьмем к примеру ту же Турцию, где их продажа поставлена в зависимость от приобретения у России ЗРК С-400.


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