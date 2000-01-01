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США обвалили цены на нефть | Фото:30.04 12:15   MIGnews.com

США обвалили цены на нефть

Цены продолжают падение после обвала в пятницу, 26 апреля, когда президент США Дональд Трамп заявил о переговорах с Саудовской Аравией.

По состоянию на 12.30 мск 29 апреля Brent торговалась в районе отметки $ 71,09 за баррель, WTI — $ 62,47. В пятницу цены упали более чем на 3% и продолжают снижаться в понедельник, теряя более процента.

Банк ANZ сообщил в понедельник, что цены на нефть «пострадали после того, как президент Трамп намекнул, что говорил с Саудовской Аравией о снижении воздействия сокращения экспорта иранской нефти за счет увеличения потоков в других регионах», пишет Reuters.

«Цены на бензин снижаются. Я позвонил в ОПЕК, я сказал — вы должны их (цены на нефть) снизить. Вы должны их снизить», — сказал Трамп журналистам 26 апреля.

Это заявление спровоцировало распродажу, ограничив, по крайней мере временно, 40-процентный рост цен на нефть с начала года.

Ранее Трамп отказался продлевать исключения из антииранских санкций, которые ранее получили от США несколько стран. Как отмечается в заявлении Белого дома, США, ОАЭ и Саудовская Аравия договорились предпринять своевременные действия для того, чтобы убедиться, что спрос на нефть на мировом рынке удовлетворяется в условиях, когда иранская нефть не имеет туда доступа.


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