30.04 14:32 MIGnews.com

Объем военных расходов продолжает расти

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Глобальные военные расходы в 2018 году увеличились на 2,6 % по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,8 триллиона долларов. Об этом говорится в очередном исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).По подсчетам SIPRI, затраты на оборону в целом составили 2,1% от мирового ВВП.В ТОП-5 стран, потративших больше всего средств на оборону, вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция.На эти 5 стран пришлось 60 % мировых расходов на оборону.Россия опустилась в рейтинге SIPRI на шестую позицию.На долю 15 стран с самыми высокими военными расходами пришелся 81% мировых расходов в этой области.Согласно докладу SIPRI, страной, которая выделяла наибольший бюджет на оборону, снова оказались Соединенные Штаты.США увеличили свой оборонный бюджет на 4,6 % по сравнению с предыдущим годом – до 649 миллиардов долларов.Второе место в рейтинге занимает Китай, который потратил в прошлом году на оборону 250 миллиардов долларов. Военные расходы КНР увеличились за год на 5 % а за последние 10 лет - в целом на 83 %.Оборонный бюджет Турции в 2018 году вырос на 24 % и достиг 19 миллиардов долларов. За последние 10 лет рост оборонных расходов Турции составил 65 %, сообщает Anadolu.Отметим, что только контракт с Россией на поставку ЗРК С-400 обойдется Турции в 2 млрд долларов.