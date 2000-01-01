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Иранская нефть незаменима? | Фото: AFP30.04 12:04   MIGnews.com

Иранская нефть незаменима?

Технически невозможно заменить утраченную долю Ирана на мировых рынках нефти, заявил в понедельник заместитель министра нефти Ирана по международным и коммерческим вопросам Амир Хоссейн Заманиния.

В комментариях на встрече экспертов Всемирного нефтяного совета (WPC) в Тегеране он попытался опровергнуть мнение о том, что добыча нефти в Иране может быть заменена другими производителями.

Замминистра заявил, что «Представление о том, что некоторые страны могут заполнить вакуум иранской нефти, неверно с разных технических и политических позиций». Тем самым, он подтвердил, что вопрос иранской нефти – это вопрос не только и не столько экономики сколько политики.

Тем временем, лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи сказал, что попытки США заблокировать экспорт иранской нефти ни к чему не приведут, поскольку Тегеран будет экспортировать любое количество нефти, которое ему нужно и нужно.

Описывая сокращение зависимости Ирана от экспорта нефти как возможности, он заявил, что такая возможность будет использоваться для дальнейшего использования внутренних возможностей.

«Несмотря на то, что в некоторых случаях санкции открывают дорогу для проблем, они будут полезны стране, если с ними будут правильно и логично обращаться», - сказал аятолла Хаменеи.


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